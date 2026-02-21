Ateliers philosophiques de Pro Senectute: «Mieux vivre le présent»

Pro Senectute Vaud et son programme AvantAge proposent "Les âges de la vie", une série d'ateliers philosophiques ouverts à toutes et à tous. Ces rencontres qui débuteront en mars à Lausanne invitent le public à réfléchir aux grandes questions liées à l'âge, au temps et aux choix de vie.

(Keystone-ATS) Les ateliers mêlent sagesses anciennes et enjeux contemporains, a communiqué Pro Senectute Vaud. Ils seront animés par Maël Garzin, docteur en philosophie, bibliothécaire scientifique à la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) et médiateur scientifique indépendant.

Des outils concrets seront proposés pour permettre de mieux comprendre le rapport au temps, clarifier ses priorités et interroger ses trajectoires personnelles et professionnelles. Aucune connaissance préalable n’est requise.

Le premier aura lieu le 2 mars et invite à «Vivre le présent», à prendre conscience des années qui s’écoulent et à apprendre à savourer chaque instant. Le 8 juin sera consacré aux rôles et identités, au théâtre de la vie. Enfin, le 28 septembre sera dédié aux occupations quotidiennes: clarifier ses priorités et repenser l’organisation de sa vie de tous les jours.

Le prix est de dix francs par atelier. Inscriptions au 021 646 17 21.