La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Attaque antisémite à Zurich: l’ado garde le silence à son procès

Keystone-SDA

Le procès de l'adolescent qui a poignardé un juif orthodoxe en pleine rue à Zurich en mars 2024 s'est ouvert mercredi matin à Dielsdorf (ZH) devant la Justice des mineurs. Le jeune accusé s'est abstenu de répondre aux questions du juge sur son agression antisémite.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les audiences se déroulent à huis clos, comme le veut la Justice des mineurs. Seule exception: les questions posées par le juge au prévenu sur ses actes. Les médias ont pu suivre la diffusion en direct de ce volet dans des pièces voisines de la salle d’audience.

Le juge y a cité des réponses données par l’ado aux enquêteurs. Le garçon y avait déclaré qu’il aurait souhaité que la police le tue sur le lieu du crime afin d’aller au «paradis». «La volonté de mourir était plus grande que celle de vivre», avait-il dit.

Agé de 15 ans au moment des faits, le Suisse aux racines tunisiennes avait blessé grièvement un homme juif orthodoxe de 50 ans par 17 coups de couteau. Le Ministère public requiert une peine d’un an de réclusion contre lui et exige des mesures thérapeutiques et de protection.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision