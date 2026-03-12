Attaque contre le Crocus Hall: perpétuité pour les quatre auteurs

Keystone-SDA

Un tribunal russe a condamné jeudi à la perpétuité quatre hommes poursuivis pour avoir tiré sur la foule en 2024 dans une salle de concert près de Moscou, le Crocus City Hall. L'attentat, le pire en Russie depuis près de 20 ans, avait fait 150 morts.

(Keystone-ATS) Un juge russe a prononcé ce verdict contre ces quatre citoyens du Tadjikistan, lors d’une audience à Moscou, selon une journaliste de l’AFP sur place. Onze complices ont également été condamnés à la perpétuité.