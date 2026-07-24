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Attaque de drones ukrainiens près de Saint-Pétersbourg

Keystone-SDA

Une attaque de drones ukrainiens a visé la région de Saint-Pétersbourg, en Russie, a annoncé vendredi Alexandre Beglov, le gouverneur de la ville. L'assaut a provoqué un important incendie dans un entrepôt, selon des médias locaux.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le gouverneur de la région voisine de Leningrad, Alexandre Drozdenko, avait indiqué plus tôt qu’au moins 50 drones ukrainiens avaient visé la ville.

Le géant de la distribution Wildberries, dont les sites ont déjà été attaqués ces deux dernières semaines, a annoncé que deux entrepôts dans la ville avaient interrompu leurs activités, sans en préciser la raison.

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