Attaque de missiles sur Kiev, Zelensky en appelle aux Occidentaux

5 minutes

(Keystone-ATS) L’Ukraine a annoncé avoir abattu jeudi à l’aube 31 missiles russes visant Kiev. Cette première attaque d’ampleur contre la capitale depuis février survient après que Moscou a juré de se venger de bombardements meurtriers en territoire russe.

Après cette nouvelle attaque qui a fait 17 blessés, le président Volodymyr Zelensky a appelé les Occidentaux à avoir la “volonté politique” d’aider son pays, réclamant spécifiquement des systèmes antiaériens tels que les modernes Patriot américains.

“Tous les missiles ont été abattus dans la région de Kiev”, a indiqué l’armée de l’air ukrainienne, précisant que parmi les projectiles, il y avait deux missiles balistiques Iskander et Kinjal ainsi que 29 missiles de croisière tirés par des bombardiers stratégiques.

Treize civils blessés

Selon la présidence ukrainienne, 13 civils ont été blessés dans plusieurs quartiers de la ville et quatre dans la région de Kiev. Les débris des missiles, en retombant, provoquent dégâts et victimes à chaque bombardement.

L’armée russe a de son côté assuré avoir visé des “centres de décision, bases logistiques et points de déploiement temporaire” des forces ukrainiennes et avoir “touché toutes ses cibles”.

Les journalistes de l’AFP à Kiev ont entendu de fortes explosions à partir de 05h00, de même que des tirs de la défense antiaérienne.

Soutien occidental indispensable

“Cette terreur se poursuit jour et nuit. Il est possible d’y mettre fin grâce à l’unité mondiale (…). Cela est tout à fait possible si nos partenaires font preuve d’une volonté politique suffisante”, a assuré M. Zelensky, soulignant que son pays “a besoin du soutien” occidental. Il a diffusé une vidéo de pompiers en train d’éteindre des bâtiments résidentiels avec de la fumée s’échappant de leurs fenêtres.

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a lui exhorté le Congrès américain à “sauver des vies” en octroyant les 60 milliards de dollars d’aide à Kiev, bloqués depuis des mois en raison de luttes politiques entre démocrates et républicains.

Réunion prévue à Bruxelles

Les dirigeants européens doivent se réunir jeudi et vendredi en sommet à Bruxelles pour discuter de la manière de mieux armer l’Ukraine et de renforcer leur propre défense.

Les Vingt-Sept étudieront un plan prévoyant d’utiliser les revenus des milliards d’euros d’avoirs russes gelés dans l’UE, une initiative dénoncé comme un “vol” par Moscou qui a menacé de poursuites judiciaires “sur des décennies”.

Moscou revendique la prise d’un village

Sur le front dans l’est de l’Ukraine, les forces russes affirment poursuivre leur lente poussée. Elles ont revendiqué jeudi la capture du village de Tonenké, situé à l’ouest de la ville d’Avdiïvka, prise en février.

Tout au long de la semaine dernière, dans un contexte d’élection présidentielle en Russie, les bombardements et incursions de combattants armés venus d’Ukraine s’étaient multipliés dans les régions russes frontalières.

Les responsables russes, le président Vladimir Poutine en tête, avaient juré de se venger de ces attaques, elles-mêmes menées en réplique aux bombardements russes sur les villes ukrainiennes. La région russe de Belgorod est notamment régulièrement endeuillée.

Nouvelles attaques sur Belgorod

Dans la matinée, son gouverneur Viatcheslav Gladkov a indiqué que de nouvelles attaques aériennes avaient eu lieu, faisant cinq blessés. Le ministère russe de la Défense avait au préalable affirmé avoir abattu 10 roquettes ukrainiennes RM-70 Vampir.

M. Gladkov a publié des photos montrant des façades d’immeubles résidentiels endommagés et aux fenêtres brisées. La veille, trois personnes avaient déjà été tuées et quatre blessées dans une série de bombardements ukrainiens “massifs” sur un district frontalier de la région de Belgorod, menés avec des lance-roquettes multiples, selon les autorités.

Face aux bombardements ukrainiens qui se multiplient, les autorités régionales ont décidé cette semaine de fermer à titre provisoire les établissements scolaires des zones frontalières. Des points de contrôle doivent également être installés à l’entrée de plusieurs villages proches de l’Ukraine, théâtres de récentes incursions armées.

L’armée russe a, elle, assuré “prendre des mesures pour empêcher l’infiltration de groupes de sabotage et de reconnaissance des forces ukrainiennes”.

Cinq morts à Kharkiv

De l’autre côté de la frontière, à Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine, cinq personnes ont été tuées et dix blessées mercredi dans une frappe russe en pleine journée, selon un bilan actualisé du parquet régional.

Et la semaine dernière, au moins 20 personnes ont été tuées et 70 blessées à Odessa, dans l’une des attaques russes les plus meurtrières sur ce grand port du sud de l’Ukraine.