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Attaque du marché de Noël de Magdebourg: perpétuité pour l’auteur

Keystone-SDA

L'auteur saoudien de l'attaque à la voiture-bélier contre le marché de Noël de Magdebourg, qui avait fait 6 morts et plus de 300 blessés dans cette ville allemande fin 2024, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité vendredi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le tribunal de Magdebourg (est) a en outre reconnu la particulière gravité de la faute de Taleb Jawad al-Abdulmohsen et a réservé un réexamen en vue d’une éventuelle rétention de sûreté, réclamée par le parquet.

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