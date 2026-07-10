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Attaques de drones sur des infrastructures pétrolières en Russie

Keystone-SDA

Des attaques de drones ont visé plusieurs infrastructures pétrolières dans le sud de la Russie vendredi. De quoi déclencher un incendie dans une raffinerie de la région de Krasnodar, ont indiqué les autorités.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Elles ont fait aussi état de la destruction de 376 drones ukrainiens dans la nuit.

«A la suite de la chute de débris de drones, un incendie s’est déclaré à la raffinerie d’Ilskiï», a indiqué le quartier général opérationnel de la région de Krasnodar sur Telegram, précisant qu’il n’y a pas eu de victimes.

Le gouverneur de la région de Rostov, Iouri Slioussar, également dans le sud de la Russie, a indiqué que deux installations de stockage d’hydrocarbures à Azov avaient pris feu, à cause de frappes.

Ces nouvelles attaques contre des infrastructures pétrolières interviennent au moment où le pays connaît des difficultés d’approvisionnement en carburant, qui sont particulièrement sévères dans la péninsule de Crimée voisine.

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