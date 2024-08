Attentat déjoué à Vienne: Taylor Swift dit avoir eu “peur”

2 minutes

(Keystone-ATS) La chanteuse américaine Taylor Swift a dit avoir éprouvé mercredi “peur” et “culpabilité” après l’annulation de ses trois concerts à Vienne à la suite d’un attentat déjoué. “Avoir nos concerts de Vienne annulés a été bouleversant”, a-t-elle ajouté.

“Tant de monde avait prévu de venir à ces concerts”, a précisé la vedette américaine dans une publication sur le réseau social Instagram. Ses trois concerts à Vienne ont été annulés au début août après l’annonce par la police de projets d’attentats islamistes.

La police autrichienne a arrêté trois suspects. Les Etats-Unis ont affirmé avoir fourni à l’Autriche des renseignements aidant à déjouer l’attentat. Le principal suspect, âgé de 19 ans, avait prêté allégeance à l’Etat islamique (EI) et a “fait des aveux complets”, selon les renseignements.

170’000 spectateurs attendus

“J’étais également très reconnaissante envers les autorités, car grâce à elles, nous avons fait le deuil de concerts et non de vies. L’amour et l’unité que j’ai vus chez les fans qui se sont rassemblés m’ont donné du courage”, a encore écrit Taylor Swift mercredi dans la publication.

La chanteuse devait se produire à Vienne dans le cadre de sa tournée “Eras”, dont la partie européenne a démarré en mai à Paris.

Après la France, elle s’est rendue en Suède, au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie, en Allemagne et en Pologne, avec à chaque fois un impact notable sur l’économie locale.

En Autriche, plus de 170’000 spectateurs étaient attendus pour des retombées estimées à quelque 100 millions d’euros.