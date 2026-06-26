Attentat du marché de Noël de Magdebourg: perpétuité pour l’auteur

Keystone-SDA

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L'auteur saoudien de l'attaque à la voiture-bélier contre le marché de Noël de Magdebourg, qui avait fait 6 morts et plus de 300 blessés dans cette ville allemande fin 2024, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité vendredi.

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(Keystone-ATS) Le tribunal de Magdebourg (est) a en outre reconnu la particulière gravité de la faute de Taleb Jawad al-Abdulmohsen, une qualification qui rend en pratique très difficile une libération anticipée.

Il a réservé à plus tard l’examen d’une éventuelle rétention de sûreté, réclamée par le parquet.

Vêtu d’un jeans et d’une chemise longue, ce psychiatre saoudien âgé de 51 ans à la barbe grise a écouté l’énoncé du jugement menotté dans le box d’une salle d’audience construite pour l’occasion, une structure légère provisoire.

Le 20 décembre 2024, il avait foncé avec une BMW X3, une voiture de type SUV compact de plus de 340 chevaux, sur la place du Vieux-Marché de la capitale régionale de Saxe-Anhalt (est).

Dans un marché de Noël très fréquenté ce vendredi soir-là, il aurait atteint une vitesse de 48 km/h.

Un garçon de neuf ans et cinq femmes âgées de 45 à 75 ans sont morts, plus de 300 personnes ont été blessées.

Assis dans les rangées réservées au public, Dieter Montag, lunettes et chemise rouge, a dit à l’AFP, avant le verdict, espérer que l’accusé reçoive «la juste peine qu’il mérite», même si cela «ne fera pas oublier l’acte aux personnes concernées».

«La victime n’est pas la seule concernée, il y a tout l’entourage, la famille, les proches, qui sont entraînés dans cette souffrance» psychologique, souligne cet homme de 70 ans, qui connaît certaines victimes.

Sympathie pour l’extrême droite

Cette attaque avait renforcé le débat autour de l’immigration et accru la pression sur le chancelier social-démocrate d’alors, Olaf Scholz, en pleine campagne électorale.

Elle avait aussi fait écho à celle de décembre 2016, lorsqu’un islamiste avait tué 12 personnes en fonçant à bord d’un camion sur un marché de Noël de Berlin.

Au lendemain de l’attentat, les autorités allemandes avaient au contraire souligné le profil «islamophobe» de Taleb Jawad al-Abdulmohsen, qui affichait sur les réseaux sociaux sa sympathie pour le parti d’extrême droite allemand, l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), et son hostilité envers l’islam.

Arrivé en Allemagne comme réfugié en 2006, il était connu des autorités et avait notamment été condamné à une amende pour menace de crimes.

Le médecin reprochait aux autorités allemandes de ne pas assez protéger les Saoudiens fuyant leur pays pour des raisons religieuses ou politiques, et de se montrer à l’inverse généreuses à l’égard de réfugiés musulmans venus du Moyen-Orient.

D’après le procureur Matthias Böttcher, l’accusé cherchait notamment à «se venger» d’un échec judiciaire contre une association de réfugiés et d’une série de plaintes pénales restées sans suite.

«Aucun remords»

Au cours du procès, l’accusé, auteur de déclarations parfois confuses et empreintes de théories du complot, et d’une grève de la faim qui a obligé le tribunal à poursuivre les débats un temps sans lui, a reconnu avoir planifié une attaque et conduit la voiture de location.

Il a nié en revanche avoir intentionnellement renversé des personnes.

Au cours des 8 mois de procès, l’accusé n’a laissé transparaître «aucun remords, aucun regret ni aucune prise de conscience», avait asséné Matthias Böttcher.

Un expert psychiatre a diagnostiqué un trouble narcissique chez l’accusé.

Selon une expertise, il est toutefois pleinement responsable pénalement, ne présente ni altération de sa capacité de contrôle ni de sa capacité de discernement, et reste dangereux.