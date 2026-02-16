Au carnaval de Rio, hommage vibrant et clivant à Lula

Une statue géante à son effigie qui salue la foule: le président brésilien Lula a eu droit dimanche soir à un défilé en son honneur au carnaval de Rio de Janeiro, sous les critiques de la droite à quelques mois du scrutin d'octobre.

(Keystone-ATS) Des cactus et des paysans pauvres pour représenter son enfance dans le Nord-Est rural, des ouvriers casqués illustrant son passé dans l’industrie métallurgique et le militantisme syndical…

C’est toute la trajectoire de Luiz Inacio Lula da Silva, 80 ans, revenu au pouvoir en 2023 après deux premiers mandats (2003-2010) et déjà candidat à sa succession, qui a été contée par Academicos de Niteroi, une des 12 principales écoles de samba de Rio.

Rendre hommage à des personnalités sur la célèbre avenue du Sambodrome, longue de 700 mètres, n’est pas rare. Mais c’est la première fois qu’un président en exercice y a droit. A tel point que l’opposition a dénoncé une campagne déguisée.

Lula et son épouse Rosangela «Janja» da Silva ont assisté au défilé depuis une tribune VIP au côté du maire de Rio, Eduardo Paes, un allié.

Ils ont dû goûter le spectacle.

Parmi les dizaines de milliers de spectateurs, ils étaient nombreux à chanter le leitmotiv de la chanson accompagnant le défilé: «Olé, olé, olé, ola, Lula, Lula!», qui n’est autre que l’inusable refrain de ses partisans.

De la lutte contre la faim à la défense des indigènes en passant par les programmes sociaux, c’est un manifeste de gauche que les chars flamboyants escortés de quelque 3000 danseurs et percussionnistes ont donné à voir et à entendre.

«On n’est pas venus ici pour faire campagne mais pour célébrer l’histoire d’un ouvrier au Brésil», a expliqué à l’AFP Leonel Querino, un directeur des Academicos.

Le contexte politique n’a cependant rien d’anodin.

Face à un Lula déjà candidat, l’ancien président d’extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022), condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d’Etat, a lancé dans la course son fils aîné, le sénateur Flavio Bolsonaro.

Et l’ancien chef d’Etat a été à son corps défendant la vedette d’un temps fort du défilé: un char allégorique le brocardait en clown affligé d’un bracelet électronique. Bozo (le clown) est l’un des sobriquets donnés par la gauche à Jair Bolsonaro.

«Mélanger carnaval et politique»

Cela ne devrait pas calmer la fureur du camp conservateur: il voit depuis plusieurs jours dans le spectacle un acte de campagne alors que celle-ci ne démarre qu’en août.

Jeudi, le Tribunal supérieur électoral (TSE) a rejeté les demandes déposées par deux partis d’opposition visant à faire annuler le défilé.

Les magistrats ont toutefois averti qu’ils ne donnaient aucun «passe-droit» et qu’ils pourraient examiner d’éventuels manquements a posteriori.

Dans le camp Lula, la mise en garde a fait l’effet d’un coup de froid.

Vendredi, la présidence a appelé les responsables assistant au carnaval à s’abstenir de «déclarations susceptibles d’être qualifiées de propagande électorale anticipée».

Et le Parti des travailleurs (PT) de Lula a demandé de proscrire tenues ou banderoles à caractère politique.

Avant même le défilé, Flavio Bolsonaro avait partagé sur Instagram une vidéo faite par intelligence artificielle figurant un tout autre spectacle, dépeignant Lula en «voleur» s’enrichissant sur le dos des pauvres.

Venue au Sambodrome, Marcia Alves, une retraitée de 59 ans, n’est pas non plus aux anges. Elle ne prise guère Lula et estime qu'»il ne faut pas mélanger le carnaval et la politique», dit-elle à l’AFP.

Luena Holliday, une Brésilienne de 51 ans vivant en Angleterre, soutient pour sa part le président de gauche mais hésite: «Nous vivons un moment de grande division dans le pays».

Nelia Macedo, elle, ne cache pas sa joie: «Lula est une légende!», s’écrie cette professeure de 44 ans en chantant et dansant. «Nous allons carnavaliser la vie!»