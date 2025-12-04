Au moins 269 civils tués depuis fin octobre dans le Kordofan

Keystone-SDA

Les affrontements et les exécutions sommaires depuis fin octobre au Kordofan, au Soudan, ont fait au moins 269 victimes civiles, selon l'ONU. Jeudi à Genève, le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk a dit redouter de nouvelles "atrocités".

(Keystone-ATS) «Le nombre de victimes civiles est probablement bien plus important», a insisté l’Autrichien, déplorant les coupures d’Internet et des liaisons téléphoniques. Des indications d’exécutions en représailles, d’enlèvements, de détentions arbitraires et de violences sexuelles ont également été reçues.

Le Haut commissaire avait déjà alerté sur les préparatifs inquiétants au Kordofan après la prise d’El-Facher, au Darfour voisin, par les paramilitaires des Forces de soutien raide (FSR). Le 25 octobre, ceux-ci s’étaient ensuite emparés de la ville de Bara, au Kordofan Nord.

Des affrontements ont lieu entre l’armée soudanaise, les FSR et le Mouvement de libération populaire du nord du Soudan (SPLM-N). De nombreuses personnes ont été détenues en raison d’accusations de collaboration avec l’ennemi. Des discours d’incitation de haine font redouter d’autres atrocités, ajoute l’Autrichien.

Il estime «vraiment choquant» de voir le scénario d’El-Facher, où il avait dénoncé «les pires crimes», se répéter au Kordofan, insiste encore le Haut commissaire. Il demande à la communauté internationale de tout faire pour éviter cette situation.

Dizaines de milliers de déplacés

En novembre, une attaque par drone des FSR au Kordofan Nord et un bombardement de l’armée au Kordofan Sud ont à chaque fois fait plus de 40 victimes. Les violences se poursuivent dans les trois Etats de cette région soudanaise. Les FSR et le SPLM-N assiègent Kadugli et Dilling et les paramilitaires entourent aussi la ville d’Obeid, comme ils l’ont fait pendant environ 18 mois à El-Facher.

Le Haut commissaire demande aux parties au conflit de «mettre un terme» aux violences et de laisser entrer l’assistance humanitaire. Il souhaite aussi que les travailleurs humanitaires soient protégés. Plus de 45’000 personnes ont été déplacées. Le responsable onusien demande un «passage sûr» pour ceux qui fuient la famine et les exécutions.

Depuis le début de la guerre, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. Le conflit a fait près de 13 millions de déplacés, dont quatre millions de réfugiés. Selon les estimations, plus de 21 millions de personnes font face à une importante insécurité alimentaire. Au total, plus de 206’000 sont confrontées à la famine. Des dizaines de millions d’individus doivent être aidés.