Au moins 37 tués dans des bombardements israéliens à Gaza (secours)

Keystone-SDA

La Défense civile dans la bande de Gaza a annoncé la mort jeudi de 37 Palestiniens tués dans de nouvelles frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Parmi les victimes figurent 35 déplacés, dont des femmes et des enfants.

(Keystone-ATS) « Au moins seize martyrs, pour la plupart des femmes et des enfants, et 23 blessées à la suite d’une frappe directe de deux missiles israéliens sur plusieurs tentes abritant des familles déplacées dans la zone d’Al-Mawassi, à Khan Younès » dans le sud du territoire palestinien, a déclaré à l’AFP le porte-parole de la Défense civile Mahmoud Bassal.

Une autre frappe sur une tente de déplacés a fait sept morts, « la plupart des femmes et des enfants », et 13 blessés à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, a-t-il ajouté. Un père et son enfant ont aussi été tués et 13 personnes blessées dans une troisième frappe contre une autre tente de déplacés, près de la zone d’Al-Mawassi, a-t-il précisé.

Une autre attaque, qui a également visé des déplacés vivant dans des abris de fortune, a coûté la vie à au moins sept membres d’une même famille dans le nord de Jabalia (nord), a indiqué la Défense civile dans un communiqué distinct.

Elle a par ailleurs fait état de trois morts dans une frappe israélienne sur une école abritant des déplacés dans un camp de la même ville. Deux autres personnes aussi été tuées par des tirs de l’artillerie israélienne dans le quartier de Choujaïya dans la ville de Gaza.

Sollicitée par l’AFP, l’armée israélienne, qui a repris son offensive dans Gaza le 18 mars après une trêve de deux mois, n’a pas commenté ces informations dans l’immédiat.