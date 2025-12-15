La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Au moins la moitié des glaciers disparaîtront d’ici 2100

Keystone-SDA

Jusqu'à 4000 glaciers par an risquent de disparaître à cause du changement climatique, avertissent des chercheurs suisses dans une nouvelle étude publiée lundi. Selon eux, au moins la moitié des glaciers dans le monde n'existeront plus d'ici la fin du siècle.

(Keystone-ATS) «Chaque glacier peut être décisif au niveau local. Il peut être un monument culturel, une destination touristique importante ou le symbole d’une identité régionale», a déclaré l’auteur principal de l’étude, Lander Van Tricht de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich), lors de la présentation de l’étude publiée dans la revue spécialisée Nature Climate Change.

Il est donc important, selon lui, de prendre en compte non seulement le volume des glaciers, mais aussi leur nombre.

Un réchauffement climatique de 2,7 degrés entraînerait la disparition de quatre glaciers sur cinq dans le monde d’ici la fin du siècle. Si le réchauffement climatique était limité à 1,5 degré, comme le prévoit l’accord de Paris sur le climat, la moitié des glaciers actuels pourraient être préservés.

