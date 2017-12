A Mostar, mais aussi ici à Sarajevo, on rencontre ici et là des groupes de touristes asiatiques.

Immer wieder trifft man in Sarajevo auf solche "Blutspuren". Es sind Löcher, die eine Granate in die Strasse gerissen hat, und die dann mit rotem Harz gefüllt wurden. Sie erinnern an die Toten des Krieges.

Bilder aus Bosnien

Ce contenu a été publié le 8 novembre 2017 17:01 08. novembre 2017 - 17:01

La Bosnie-Herzégovine est un beau pays avec de nombreux fleuves, des collines, une végétation riche et une histoire intéressante. Mais c'est aussi un pays qui a connu un passé récent dramatique. Les destructions de la guerre sur les infrastructures et les bâtiments sont encore visibles. Au sein de la population, on sent également que les blessures psychologiques ne sont pas encore totalement refermées.

(Textes et photos: Gaby Ochsenbein)

Neuer Inhalt Horizontal Line