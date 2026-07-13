Au zoo de Zurich, le koala est le champion de la détente

Keystone-SDA

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Plusieurs animaux du zoo de Zurich économisent leur énergie lorsqu'il fait très chaud. Le koala est le champion de la détente: il passe des heures suspendu dans les fourches des eucalyptus. Mais lorsque la chaleur s'installe durablement, même lui atteint ses limites.

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(Keystone-ATS) S’ils n’étaient pas aussi mignons, les koalas ne seraient sans doute pas aussi populaires auprès des visiteurs du zoo de Zurich. Les observer dormir et se reposer – ce qu’ils font environ 20 heures par jour – est en effet plutôt monotone.

Lors d’une conférence de presse organisée lundi, le mâle Tarni s’est toutefois montré plus actif qu’à l’accoutumée. Peu avant midi, il a grimpé dans les branches, s’est déplacé d’un arbre à l’autre avant de finalement s’installer pour manger de l’eucalyptus. En temps normal, les koalas sont surtout actifs durant les heures les plus fraîches de la journée, le matin et en soirée.

La vague de chaleur qui touche actuellement la Suisse rappelle les conditions naturelles dans lesquelles vivent les koalas. Dans les forêts d’eucalyptus du sud et de l’est de l’Australie, les températures avoisinent souvent les 30 degrés en été.

Se plaquer aux arbres

Comme l’explique Severin Dressen, directeur du zoo, les koalas ont développé des stratégies particulières pour faire face aux fortes chaleurs. «Ils recherchent toujours les endroits les plus frais des forêts d’eucalyptus. Et ils s’enroulent autour des arbres, pressant ainsi leur corps chaud contre l’écorce plus fraîche», explique-t-il.

Autre particularité : les koalas sont capables de réguler très précisément leur température corporelle. Celle-ci est normalement de 36 degrés, mais peut varier entre 32 et 40 degrés. Plus la température extérieure augmente, plus le koala peut élever sa propre température corporelle.

Un «hôtel cinq étoiles» au zoo

Lorsque la chaleur s’installe durablement, même le koala, pourtant bien adapté, finit par atteindre ses limites. Les vagues de chaleur répétées dépassant les 35 degrés ainsi que les périodes de sécheresse mettent à mal ses capacités d’adaptation.

Au zoo de Zurich, Tarni privilégie actuellement l’enclos intérieur, où les températures sont plus fraîches. «Pour les koalas, c’est un hôtel cinq étoiles. Ce n’est pas parce qu’ils sont habitués aux régions chaudes qu’ils apprécient cette chaleur», souligne Severin Dressen. Les rhinocéros et les girafes recherchent eux aussi l’ombre lorsque les températures grimpent, bien qu’ils vivent naturellement dans des environnements encore plus chauds, comme la savane, ajoute le directeur.

Pendant ce temps, Tarni continue de se prélasser paisiblement sur la fourche de son arbre tout en grignotant de l’eucalyptus. C’est un fin gourmet : il existe des centaines d’espèces d’eucalyptus, mais les koalas n’en consomment qu’une petite partie, et uniquement les jeunes pousses situées à l’extrémité des feuilles.