Aucun incident grave lors de la Braderie à La Chaux-de-Fonds
La police neuchâteloise et la Sécurité publique de La Chaux-de-Fonds ont dressé lundi un bilan positif de la 49e édition de la Braderie dans la Métropole horlogère qui a accueilli 160'000 visiteurs de vendredi à dimanche. Il n'y a eu en effet aucun incident grave.
(Keystone-ATS) Le dispositif de sécurité de la police neuchâteloise, adapté pour l’occasion, a été sollicité à plusieurs reprises, notamment dans la nuit de samedi à dimanche pour des débuts d’altercation sans gravité. Deux personnes ont été interpellées pour des troubles à l’ordre public, en lien notamment avec des jets de pétards.
Compte tenu de la fréquentation importante et l’envergure de l’événement, le bilan sécuritaire de la fête est considéré comme positif, par la police. La Sécurité publique de La Chaux-de-Fonds a mobilisé environ 20 agents chargés d’assurer la surveillance et la prévention durant toute la durée de la manifestation. Ces effectifs ont été complétés par 20 auxiliaires de circulation.