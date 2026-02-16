Aucun train entre Lausanne et Prilly-Malley lundi

Keystone-SDA

Interrompu depuis dimanche soir 20h45, le trafic ferroviaire entre Lausanne et Prilly-Malley ne sera pas rétabli avant mardi matin. Les CFF ont mis sur pied des alternatives de parcours mais déconseillent de voyager entre Lausanne et Renens.

(Keystone-ATS) «En raison d’un embrasement d’une quarantaine de câbles dans la gare de Lausanne, le trafic ferroviaire est interrompu entre Lausanne et Prilly-Malley depuis dimanche soir 20h45», avaient indiqué les CFF dans un communiqué diffusé lundi à 0h36.

Dans un nouveau communiqué de 3h30, l’entreprise ferroviaire indique qu’elle part du principe «que le trafic ferroviaire sera impacté tout le lundi. Des bus de remplacement circuleront entre Lausanne, Prilly-Malley et Renens. Les CFF recommandent aux voyageuses et voyageurs de reporter les déplacements entre Lausanne et Renens qui ne sont pas indispensables.»

Sur son site internet, l’entreprise ferroviaire donne les indications suivantes: «les lignes TGV, EC, IC1, IC5, IC51, IR, IR15, IR90, IR95, RE33, R1, R2, R3, R4, R8 et R9 sont concernées. Des bus de remplacement (EV) vont être mis en service entre Lausanne et Renens VD. Des temps d’attente sont à prévoir».

«Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges et Berne circulent via Bienne. Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges et Bâle CFF circulent via Bienne. Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges et Olten, Aarau, Zurich gare principale, Lucerne, Zofingue, Sursee circulent via Bienne. Les voyageurs entre Zurich gare principale, St-Gall, Olten et Lausanne circulent via Berne. Les voyageurs entre Bienne et Lausanne circulent via Berne. Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges et Fribourg circulent via Yverdon-les-Bains. Les voyageurs entre Neuchâtel et Lausanne circulent via Fribourg», détaillent les CFF.

Au vu des nombreux dégâts occasionnés par l’embrasement des câbles en gare de Lausanne, aucun train n’a pu circuler sur le tronçon depuis l’incident.

La cause de cet incident technique est, selon les premières investigations des CFF, due à un engin pyrotechnique lancé d’un train de supporters.

Lausanne a accueilli, dimanche en fin d’après-midi, le derby lémanique de Super League de football entre le Lausanne-Sport et le Servette FC (3-3).