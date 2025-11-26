Aucune opposition à la création d’un parc solaire alpin à Grimentz

Keystone-SDA

La création d'un parc solaire alpin à Grimentz peut aller de l'avant. Aucune opposition n'a été déposée contre le projet des Grands-Plans. Les travaux devraient durer trois ans à partir d'une date encore à définir.

(Keystone-ATS) «La mise à l’enquête publique n’a suscité aucune opposition auprès de la Commission cantonale des constructions (CCC)», a confirmé le président de la commune d’Anniviers, David Melly sur les ondes de Rhône FM et dans Le Nouvelliste.

Les autorités locales ont reçu la copie d’une lettre, celle envoyée conjointement par la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage et Pro Natura. Favorables au projet, les deux associations y suggèrent quelques adaptations concernant l’intégration paysagère et les phases de chantier.

A 2450 mètres d’altitude

Le coût des travaux est estimé à 60 millions de francs. Le parc solaire alpin devrait produire près de 20 millions de kwh/an, soit l’équivalent de la consommation de 4400 ménages.

Le projet est porté par la commune d’Anniviers, les remontées mécaniques Grimentz-Zinal, Alpiq et Oiken. Le parc solaire sera implanté à 2 450 mètres d’altitude. Il s’étendra sur 146’000 mètres carrés.

Mise en service en trois temps

Plusieurs étapes demeurent à franchir avant d’envisager un premier coup de pioche. La CCC doit encore accorder le permis de construire. Une demande de subvention sera ensuite adressée à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Parallèlement, les porteurs du projet devront encore affiner les coûts et la rentabilité de l’ouvrage.

La commune d’Anniviers parle d’une mise en service en trois temps.. La durée des travaux est prévue sur trois ans.