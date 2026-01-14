Augmentation de l’impact du gibier sur les forêts bernoises

Keystone-SDA

La pression exercée par le gibier sur le rajeunissement des forêts bernoises a continué d'augmenter l'an dernier. Cette évolution met en évidence la nécessité d'agir pour pérenniser l'équilibre entre la forêt et la faune sauvage sur le long terme, constate le canton de Berne dans son expertise de l'influence du gibier 2025

2 minutes

(Keystone-ATS) Les résultats confirment la tendance négative observée ces dernières années: la proportion des surfaces qui permettent d’atteindre cet objectif de rajeunissement a encore baissé alors que celle où cet objectif n’est pas certain d’être atteint a augmenté.

Le pourcentage des surfaces où cet objectif de rajeunissement ne pourra pas être atteint a baissé par endroits dans le Plateau, alors qu’il a poursuivi sa hausse dans l’Oberland. Dans le Jura bernois, la situation n’a quasiment pas changé par rapport à 2023. Pour l’ensemble du canton, l’évolution est relativement stable.

Tirs du gibier

Une chasse ciblée constitue un instrument stratégique pour parvenir à un équilibre entre forêt, gibier et habitat. Le tir de 1323 cerfs nobles en 2025 a permis d’atteindre une grande partie des objectifs fixés dans la planification de la chasse. Les animaux qui exercent une influence sur la croissance du cheptel, notamment les femelles, sont particulièrement visés.

Tous les deux ans, l’Office des forêts et des dangers naturels du canton de Berne établit un rapport sur l’influence du gibier pour illustrer l’influence des animaux sauvages sur le rajeunissement forestier. Ce document sert de base aux mesures relatives à la chasse et à la sylviculture.

Le rajeunissement forestier est déterminant pour la stabilité et la diversité des forêts, mais aussi pour leur résistance au changement climatique et leur capacité à assumer durablement les fonctions à la fois protectrices, économiques et sociales, rappelle le canton de Berne.