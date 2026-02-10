Augmentation de l’offre dans les EMS neuchâtelois

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel a officiellement lancé mardi, avec la pose de la première pierre, les travaux d’extension du nouveau bâtiment de l’EMS Les Charmettes à Neuchâtel. Ce projet s’inscrit dans la politique de santé publique 2025-2030 visant à développer le parc des EMS et les prestations d’accompagnement à domicile.

1 minute

(Keystone-ATS) Le projet prévoit le transfert des 30 lits de court séjour dans la nouvelle construction ainsi que la mise à disposition de 17 lits supplémentaires de long séjour dans le bâtiment actuel. Le canton rappelle que le vieillissement de la génération des «baby-boomers» constitue l’un des défis principaux de santé publique de ces prochaines décennies.

Autre chantier d’envergure pour la Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées (FECPA): deux EMS seront réunis sous le même toit à La Chaux-de-Fonds, celui des Arbres et celui du Temps Présent. Le nouvel établissement, baptisé L’Arbre du Temps, accueillera dès le 24 février un foyer de jour, des lits de court séjour et des lits de long séjour.