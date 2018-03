Augmenter la TVA: Franz Steinegger s'y oppose

N'envisager que la simple augmentation de 1,5 pour cent de la TVA dans le cadre de la 11e révision de l'AVS est préjudiciable au domaine social. Pour le président du PRD, on ne prend pas assez en compte les alternatives à une telle hausse. Jusqu'à maintenant, l'âge de la retraite était un sujet tabou, dans la mesure où beaucoup de gens étaient dépendants de la seule rente AVS. Or selon Franz Steinegger, ce nombre tend désormais à diminuer, grâce notamment au troisième pilier. Pour lui, relever l'âge de la retraite à 66 ou 67 ans permettrait en revanche à l'AVS de rester à flot jusqu'en 2010 sans prélèvement supplémentaire. De l'avis du Parti socialiste, ces propositions relèvent d'un «modèle rigide et dépassé». Les socialistes ont réagi le même jour aux propositions de Franz Steinegger. Selon eux, le Parti radical «méprise l'aspiration légitime d'une majorité de Suisses qui veulent aujourd'hui une retraite flexible». En ce sens, le PS maintient fermement sa position en faveur d'une retraite à la carte. Pour le président du PRD au contraire, cette question n'est plus prioritaire. Aujourd'hui, le potentiel de main-d'oeuvre est un facteur de première importance pour la croissance économique. Or l'économie se réjouirait de voir des travailleurs plus âgés reprendre du travail, selon Franz Steinegger. Claudine Chappuis

