Augustin Rebetez : une maison à faire rêver entre champs et forêts

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Pendant trois mois jusqu’au 21 septembre, les amateurs d’art immersif peuvent découvrir chaque week-end la Maison Totale du jeune artiste jurassien Augustin Rebetez à Bôle (NE). On a pu voir récemment ses travaux au Kunsthaus d’Aarau et au Musée de Pully.

Augustin Rebetez a transformé une propriété et sa bâtisse en oeuvre d’art totale, avec jardin de sculptures et musée intérieur. Clin d’oeil à la Suisse alémanique: “Nous sommes partenaires du Musée Tinguely de Bâle et de l’Argauer Kunshaus à Aarau”.

Début des années 2020, il achète la maison et caresse l’idée d’un lieu d'”art total”. Un “truc de fou”, qui mélangerait tout ce à quoi il touche, la peinture, la vidéo, la sculpture, la musique…

La pandémie de coronavirus en 2020 et 2021 lui permet d’avancer vite avec ce projet . Pas une expo, non, quelque chose qui durerait toute la vie. Un projet qui se situe entre le Jardin des Tarots de Niki de Saint-Phalle et un train fantôme.

Quatre ans plus tard, il a tenu ses promesses. A deux pas de la gare de Bôle, sa maison à faire rêver se dresse entre champs et forêts.

Repéré dès sa sortie de l’Ecole de photographie de Vevey – il a exposé en 15 ans dans le monde entier -, l’artiste de 37 ans crée des installations à partir des médias les plus divers pour parvenir à un mélange poétique d’art total.

Comme passer dans une machine à laver

Avec cette maison, “le but, c’est de transmettre de l’énergie positive, de vie, d’art. Comme si les gens passaient dans une machine à laver et en sortaient rafraîchis, régénérés”, a-t-il expliqué sur une terrasse de la maison totale à Keystone-ATS.

“Venir ici, c’est vivre des émotions, ressentir quelque chose. Avoir un peu peur par exemple, cela fait du bien”, estime l’artiste, parfois grinçant. On aperçoit dans un coin des images effrayantes, qui défilent sans cesse et sans sens, générées par l’intelligence artificielle: “On comprend ce que je pense de cela, non ?”

“L’art, c’est tous ces médiums-là”

Cette idée d”art total”, de maison totale, “c’est le fait de dire qu’il n’y a pas plein de choses artistiques, mais qu’il n’y en a qu’une. Je n’ai pas l’envie ou l’intérêt de mélanger les médiums, mais je fais de l’art et pour moi l’art, c’est tous ces médiums-là.”

On a parfois peur, mais on rit aussi comme devant cette vidéo, en forme de clin d’oeil à l’artiste chinois Ai Weiwei. Et puis on s’émerveille face à un visage en tube néon, une technologie ancienne où il faut souffler du verre, le remplir de gaz.

On quitte la maison pour le jardin, peuplé de créatures imaginaires – on peut même entrer dans la tête de quelqu’un. En hauteur, un petit pont sillonne entre les arbres, et depuis un ponton encore plus élevé, on s’imagine sur le plus haut mât d’un navire.

Aussi un homme du texte

Augustin Rebetez est aussi un homme de texte. On en trouve quelques-uns dans cette exposition. Mais surtout il en a publié plusieurs, certains de l’ordre du manifeste poétique, dans lesquels il dévoile sa vision artistique, “claire, précise et tranchée”, sur l’art, mais aussi sur la façon de vivre, “dans un monde que l’on dit foutu”.

Effectivement, il n’a pas seulement voulu construire une jolie maison: “je crois dans le pouvoir de l’art et des lieux originaux, où se mêlent la vie, la création et la rencontre avec le public. Cela fait aussi sens qu’une telle maison émerge dans cette région, loin des centres.”

Proche d’autres artistes, souvent lié au label jurassien Humus Records, il a travaillé avec la musicienne lausannoise Emilie Zoe et le rockeur chaux-de-fonnier Louis Jucker sans oublier un clip réalisé pour les Young Gods.

La plupart de ses livres et disques sont aujourd’hui publiés par Label Rapace, une structure éditoriale qu’il a co-créée avec la performeuse suisse et guatémaltèque Baby Volcano. Il a également publié des livres chez Actes Sud et RVB Books. En parallèle, il expose “Le feu intérieur” dans le Jura à l’Espace Courant d’Art à Chevenez jusqu’au 8 septembre.