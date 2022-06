Aujourd'hui en Suisse

Dominic Nahr

Une exposition raconte l’histoire de onze personnes qui, enfants, ont survécu aux horreurs de la guerre. Elle a été organisée par le photographe suisse Dominic Nahr et l’ONG Save the Children, au Palais des Nations à Genève.

Plus de 450 millions d’enfants dans le monde, soit un sur six, vivent dans une zone de conflit, selon Save the Children. L’exposition traite de ce qu’implique pour les enfants le fait de vivre les horreurs de la guerre et examine la façon dont l’aide humanitaire permet de transformer le destin de celles et ceux qui survivent aux hostilités.

On découvre notamment l’histoire de Rajiya (15 jours sur la photo ci-dessus), née dans un camp de réfugiés rohingyas au Bangladesh. Le village où vivaient ses parents a été attaqué par des hélicoptères militaires, des maisons ont été incendiées et de nombreuses personnes ont été tuées.

«Je voulais transporter la réalité des nombreuses guerres du 20e siècle», explique le photographe Dominic Nahr, qui était récemment en Ukraine pour documenter la guerre. «Et malheureusement, le siècle actuel est aussi un siècle de guerres.»