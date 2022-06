Aujourd'hui en Suisse

Keystone / Simon Meier

Les Alpes virent du blanc au vert, et cela ça voit depuis l’espace. En cause bien sûr, le réchauffement climatique. Neige et glace fondent et la végétation monte de plus en plus, comme le montre l’étude la plus complète jamais réalisée sur le sujet, par les universités de Lausanne et de Bâle et publiée dans la prestigieuse revue Science.

Entre 1984 et 2021, la couverture végétale au-dessus de la limite des arbres a augmenté sur près de 80% de la zone alpine. Un changement «absolument massif» selon les auteurs de l’étude. Cette augmentation de la biomasse végétale est d'abord due à la montée de la limite pluie-neige et à l'allongement de la saison de croissance des plantes, résultant de la hausse des températures.

Au fil des ans, les Alpes vont donc devenir de moins en moins blanches et de plus en plus vertes, ce qui entraîne un cercle vicieux. En effet, des montagnes blanches réfléchissent la lumière du soleil, alors que des montagnes vertes l’absorbent. La conséquence sera donc une accélération du réchauffement.