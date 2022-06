Aujourd’hui en Suisse

Pas moins de 66 centres de vote sont répartis à travers toute la Suisse pour accueillir les électeurs (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT sda-ats

Les Français de Polynésie ainsi que de l’étranger ont se sont déjà exprimés pour le premier tour des élections législatives. C’est une prise de température grandeur nature en vue du premier tour dans l’Hexagone, qui aura lieu le 12 juin.

En Suisse et au Liechtenstein, c’est le candidat de Renaissance (le nouveau nom du parti du président Emmanuel Macron) qui fait la course en tête. Marc Ferracci est arrivé largement en tête du premier tour, avec 12'233 suffrages, ce qui représente 36% des voix.

Économiste de 44 ans, Marc Ferracci est un proche d’Emmanuel Macron, dont il a été le témoin de mariage. Des voix critiques ont dénoncé ce «parachutage» depuis Paris. Mais la polémique ne semble guère avoir eu d’effet, puisque Marc Ferracci a recueilli presque deux fois plus de voix que sa plus proche concurrente, Magali Mangin, représentante de la Nouvelle union populaire écologiste et sociale (Nupes).

Avec seulement 1503 suffrages, l’actuel député des Français de Suisse et du Liechtenstein a été éliminé et ne pourra pas participer au second tour, qui aura lieu le 19 juin. Joachim Son-Forget se présentait en indépendant, après avoir été exclu de La République en marche.