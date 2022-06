Aujourd'hui en Suisse

© Keystone / Alessandro Della Valle

Pour la première fois de son histoire, la Suisse a été élue ce jeudi membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Elle a été élue sur le score sans appel de 187 voix sur 192. En plus de la Suisse, le Mozambique, le Japon, l’Equateur et Malte sont également élu.

Vingt ans après son adhésion à l’ONU, la Suisse joue pour la première fois dans la cour des grands. Le Conseil fédéral a fixé quatre priorités pour les deux ans où elle fera partie du Conseil de sécurité: construire une paix durable, protéger la population civile, agir pour la sécurité climatique et renforcer l’efficacité de l’organisation.

Ayant fait le déplacement au siège de l’ONU à New York, le président de la Confédération Ignazio Cassis a estimé que «la Suisse se trouve en ce moment dans un chapitre important de son histoire en termes de politique étrangère». Ancien président de la Confédération et de l’Assemblée générale de l’ONU, Joseph Deiss rappelle pour sa part que la Suisse sera pendant deux ans «un membre incontournable de l’ONU».

En Suisse, cette accession au Conseil de sécurité ne fait toutefois pas l’unanimité. L’opposition est principalement le fait de l’Union démocratique du centre. Le parti de la droite conservatrice estime que cette fonction est incompatible avec la neutralité du pays. Des membres du parti ont manifesté jeudi matin devant le Palais fédéral pour protester.