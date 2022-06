Aujourd'hui en Suisse

La Suisse impose aussi un embargo sur le pétrole russe (archives). KEYSTONE/AP/HASAN JAMALI sda-ats

La Suisse renforce ses sanctions à l’égard de la Russie. Lors de sa séance hebdomadaire, le conseil fédéral a décidé de renoncer progressivement au pétrole brut et à certains produits pétroliers russes.

Renoncer au pétrole russe n’aura cependant pas l’effet d’un séisme en Suisse. Les deux principaux fournisseurs de la Suisse sont actuellement le Nigéria et les États-Unis. La Russie et les pays placés sous son influence ne représentent que moins de 6% du total des besoins helvétiques.

À cette décision forte s’ajoute encore toute une série de mesures. Parmi elles, plus de 100 personnes ont été ajoutées à la liste des personnes sanctionnées par un gel de leur avoir et une interdiction d’entrée. Cette extension touche des militaires russes possiblement impliqués dans des «crimes de guerre» à Boutcha ainsi que des personnalités actives dans la politique, la propagande et la communication.

Le Conseil fédéral ne fait que reprendre le sixième paquet de sanctions de l’Union européenne contre la Russie et la Biélorussie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Mais à l’avenir, la Suisse pourrait aussi prendre des sanctions de manière autonome. Le Conseil national a approuvé hier jeudi une révision de la Loi sur les embargos.