Aujourd'hui en Suisse

Faute de majorité absolue, le président Macron devra composer avec d’autres forces politiques, une situation inhérente au système suisse. Keystone / Anthony Anex

Les élections législatives en France ont donné naissance à une Assemblée nationale aux faux airs de Coupole fédérale. Faute de majorité absolue, le président Macron devra en effet composer avec d’autres forces politiques, une situation inédite sous la 5e République, mais inhérente au système suisse.

La presse helvétique s’autorise donc aujourd’hui à dispenser quelques conseils au monde politique hexagonal. L’art du compromis fait par exemple la Une du Temps, avec un article qui donne la parole à plusieurs personnalités politiques, comme l’UDC genevoise Céline Amaudruz ou le socialiste vaudois Pierre-Yves Maillard.

Plusieurs parlementaires helvétiques partagent également leurs recettes pour leurs homologues français dans les journaux romands de Tamedia 24 Heures et la Tribune de Genève. Ils et elles s’accordent sur la nécessité de construire des majorités, et surtout de faire des compromis. Ce qui demande une certaine humilité.

Il faut considérer les autres comme des partenaires et non comme des adversaires, estime ainsi dans le Temps le conseiller aux Etats vaudois Olivier Français. «Cela demande certes un peu plus d’efforts, note Céline Amaudruz, mais le résultat est plus solide et convient à plus de monde.»