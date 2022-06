Aujourd'hui en Suisse

© Keystone / Salvatore Di Nolfi

En raison de la fermeture de l’espace aérien européen aux avions russes, un appareil de la compagnie Aeroflot est bloqué sur le tarmac de l’aéroport de Genève. Il pourrait bien ne jamais redécoller.

Le 27 février, un Airbus A321 de la compagnie nationale russe Aeroflot a quitté Moscou pour Genève. Mais, dans l’après-midi, les voisins de la Suisse ont fermé tour à tour leur espace aérien aux avions russes. L’A321 s’est retrouvé cloué au sol. Ses passagers et son équipage ont dû regagner la Russie en passant par la Turquie.

Depuis, l’appareil n’a été déplacé qu’à une seule reprise. Son immobilisation est problématique, car pour éviter qu’il ne se dégrade, un avion de ligne doit être régulièrement entretenu. En plus, il n’a été protégé ni des aléas de la météo, ni des potentiels dégâts causés par des animaux.

La RTS a contacté la société GTLK, plus grand groupe russe de leasing et propriétaire de l’avion, pour savoir ce qu’elle compte en faire, mais elle n’a pas donné suite. L’A321 restera donc pour l’instant à Genève, au moins jusqu’à la fin des sanctions, et sans maintenance, car Airbus ne fournit plus de services aux entreprises russes.