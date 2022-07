Aujourd'hui en Suisse

© Keystone / Gaetan Bally

Pauline et Lucille, Ilan et Adrien: elles et ils nous racontent ce que signifie ce 1er jour du mariage pour tous en Suisse. Quelques centaines de couples à travers le pays ont choisi cette date pour transformer leur partenariat enregistré en mariage. Les nouveaux mariages, en revanche, ont été beaucoup plus rares.

Selon l’organisation Pink Cross, cela tient au fait que les hommes et les femmes pour qui un statut juridique est important vivent déjà en partenariat enregistré. Ils et elles bénéficiaient déjà à bien des égards des mêmes droits et devoirs que les personnes mariées, notamment celui de choisir un nom commun ou de toucher une part de l’héritage ou de la rente vieillesse du ou de la partenaire.

La nouvelle loi confère toutefois plusieurs nouveaux droits aux personnes homosexuelles mariées, plaçant tous les couples sur pied d’égalité. Si l’un des partenaires est étranger, il peut désormais bénéficier d’une procédure de naturalisation facilitée, plus courte et moins coûteuse. Mais surtout, les couples d’hommes et de femmes peuvent dès aujourd’hui adopter des enfants, alors que les femmes mariées ont accès au don de sperme, ce qui donne désormais à la Suisse une longueur d’avance sur certains de ses voisins.