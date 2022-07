Aujourd'hui en Suisse

© Keystone / Anthony Anex

L’âge de la retraite des femmes est au cœur d’un grand combat politique en Suisse. Le 25 septembre, les citoyennes et les citoyens se prononcent sur une réforme de l’Assurance-vieillesse et survivants (AVS), qui veut relever l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans.

Après deux échecs dans les urnes en 2004 et en 2017, le gouvernement soumet au peuple un nouveau projet de réforme de l’AVS, le premier pilier du système suisse des retraites. Avec la hausse de l’espérance de vie, son financement n'est plus viable sur le long terme.

La gauche et les syndicats s’opposent à une réforme qui se fait «sur le dos des femmes», dont les rentes sont déjà en moyenne plus basses que celles des hommes. Le camp du non estime que le projet entraîne une perte de rente d'un an, ce qui va coûter 26'000 francs aux femmes.

Pour le gouvernement et la majorité du Parlement, des mesures doivent toutefois être prises d’urgence afin de garantir le niveau des rentes jusqu’en 2030. «On doit faire avec l'évolution démographique, on doit faire avec le fait qu'il y a de plus en plus de gens à la retraite, et proportionnellement de moins en moins de personnes qui cotisent», a défendu le ministre de l’Intérieur Alain Berset.