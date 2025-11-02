Australie: décès d’une croisiériste oubliée sur une île

Keystone-SDA

Une croisiériste octogénaire est décédée abandonnée sur une île de la grande barrière de corail lors d'une excursion, a indiqué samedi l'exploitant. La croisière autour de l'Australie a été annulée.

1 minute

(Keystone-ATS) Le 25 octobre, la femme de 80 ans a débarqué du navire de croisière Coral Adventure pour randonner avec d’autres passagers jusqu’à un point de vue au sommet d’une colline sur l’île Lizard, une petite parcelle de paradis tropical au large de la pointe nord-est de l’Australie.

Le site isolé est une destination touristique prisée, où se trouvent des hôtels de luxe et des centres de recherche, donnant sur la partie nord de la grande barrière de corail.

Corps retrouvé le lendemain

La croisiériste a commencé à se sentir souffrante pendant la montée et a fait demi-tour seule, en direction du bateau, a rapporté la chaîne nationale australienne ABC. Ignorant que l’octogénaire avait disparu, le navire a quitté l’île Lizard dans la soirée et n’est revenu que quelques heures plus tard pour la rechercher.

Mais le corps de la femme n’a été retrouvé que le lendemain, le 26 octobre.

Mark Fifield, le directeur de la compagnie de croisière Coral Expeditions, a informé samedi dans un communiqué transmis à ABC que le reste du voyage avait été annulé. Les passagers recevront un remboursement intégral.

La croisière, qui avait une capacité de 120 passagers, effectuait un circuit de 60 jours autour de l’Australie.