Australie: heurts entre police et manifestants propalestiniens

Keystone-SDA

Des heurts ont éclaté lundi à Sydney entre police et manifestants propalestiniens dénonçant la présence du chef d'État israélien. Isaac Herzog, qui s'exprimait dans le contexte de la guerre à Gaza, a promis que "le fléau de l'antisémitisme" serait un jour vaincu.

(Keystone-ATS) Face aux appels à manifester contre la visite de l’Israélien, les autorités ont mobilisé un important dispositif de sécurité pour son déplacement de quatre jours, destiné à rendre hommage aux victimes de l’attaque de Bondi menée en décembre contre des membres de la communauté juive.

La police de Sydney a utilisé du gaz poivre pour disperser les participants à la marche. Des jets de gaz ont également visé des journalistes, dont certains de l’AFP, lorsque la manifestation a tenté de s’écarter du parcours autorisé, a constaté un journaliste de l’agence.

Au moins 15 manifestants arrêtés

Un journaliste de l’AFP a déclaré avoir vu au moins 15 manifestants arrêtés alors que des participants à la marche en venaient aux prises avec la police.

Le porte-parole du groupe Palestine Action, Josh Lees, a déclaré sur Instagram que la police les avait «à plusieurs reprises chargés à cheval et au gaz poivre». Contactée par l’AFP, la police de Nouvelle-Galles du Sud n’a pas souhaité faire de commentaire.

Le chef de l’Etat israélien a indiqué que sa visite visait à «exprimer sa solidarité et apporter de la force» à la communauté juive après l’attaque qui a fait 15 morts le 14 décembre.

«Nous vaincrons ce mal», a déclaré le chef d’Etat israélien au moment de rendre hommage aux victimes de l’attaque. «Les liens entre les gens de bien, de toutes confessions et de toutes nations, resteront solides face à la terreur, à la violence et à la haine», a soutenu Isaac Herzog après avoir déposé une gerbe sur les lieux de la fusillade.

Inspirés par l’EI mais sans aide extérieure

Un homme et son fils sont accusés d’avoir ouvert le feu sur une foule qui célébrait la fête juive de Hanouka sur l’emblématique plage de Bondi, en périphérie de Sydney. Le premier a été tué par la police tandis que le second a été inculpé pour crimes terroristes et meurtres.

Selon les autorités, leur attentat était inspiré par l’idéologie du groupe jihadiste Etat islamique (EI) mais les deux hommes n’ont pas reçu d’aide extérieure et ne faisaient pas partie d’une organisation terroriste.

La visite d’Isaac Herzog s’inscrit dans une série d’hommages à la mesure de l’effroi suscité par l’attaque – la plus meurtrière en Australie depuis trois décennies -, qui a aussi provoqué la polémique.

Au sein de la communauté juive, de nombreuses voix ont accusé le gouvernement travailliste d’avoir laissé prospérer l'»antisémitisme», en particulier depuis l’attaque du mouvement islamiste Hamas le 7 octobre 2023 et l’offensive israélienne meurtrière qui a suivi.

«Ne pas importer le conflit»

Le Premier ministre Anthony Albanese a présenté ses excuses en décembre et appelle désormais à l’unité et au respect face aux appels à manifester dans tout le pays lors de la visite du président israélien.

«Je pense que les gens veulent que les vies innocentes soient protégées, qu’elles soient israéliennes ou palestiniennes, mais ils veulent aussi autre chose: que le conflit ne soit pas importé ici», a plaidé pendant le week-end M. Albanese.

Enquête sur Herzog exigée

Sécurité oblige, peu d’autres détails ont été rendus publics concernant le programme du dirigeant israélien.

A Sydney, la manifestation répondait à l’appel du groupe Palestinian Action, accusant Isaac Herzog de génocide à Gaza et demandant qu’il fasse l’objet d’une enquête conformément aux engagements internationaux de Canberra.

Une autre manifestation se tenait aussi à Melbourne, demandant notamment la fin de l'»occupation» des territoires palestiniens, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Une commission d’enquête indépendante de l’ONU a établi en 2025 qu’Israël commettait un génocide à Gaza depuis le début de la guerre déclenchée par l’attaque du 7-Octobre.

Selon les enquêteurs, qui ne s’expriment pas au nom de l’ONU, M. Herzog et d’autres dirigeants israéliens ont «incité à commettre un génocide» dans le territoire palestinien, ce qu’Israël a rejeté «catégoriquement», dénonçant un «rapport biaisé et mensonger».

Des juifs fustigent «la destruction de Gaza»

La police fédérale australienne a cependant promis une «immunité complète» au dirigeant.

Si le Conseil exécutif des juifs australiens, la principale organisation représentant la communauté juive, a salué la venue de M. Herzog, le Conseil juif d’Australie, plus libéral, a désavoué cette visite, reprochant au chef d’Etat «la destruction en cours de Gaza».