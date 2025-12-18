La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Australie: l’incitation à la haine sera plus sévèrement punie

Keystone-SDA

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a promis jeudi des sanctions plus sévères contre "la haine, la division et la radicalisation" en réponse à l'attentat de la plage de Bondi à Sydney qui a tué 15 personnes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Il est clair que nous devons faire plus pour combattre ce fléau néfaste, beaucoup plus», a souligné le dirigeant, s’engageant à lutter contre le discours d’incitation à la haine de certains prédicateurs et d’annuler les visas des personnes partageant ce discours.

Sajid Akram et son fils Naveed ont tué dimanche 15 personnes participant à une fête juive sur la plage de Bondi, un acte motivé par l’idéologie du groupe Etat islamique selon M. Albanese.

Selon la chaîne publique australienne ABC, Naveed Akram, 24 ans, était un adepte d’un prédicateur projihadistes basé à Sydney.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision