Australie: les moins de 16 ans exclus d’Instagram et Facebook

Keystone-SDA

Meta a déclaré jeudi que les Australiens de moins de 16 ans seront retirés de Facebook et d'Instagram le 4 décembre, alors que Canberra se prépare à appliquer une loi radicale interdisant aux adolescents l'accès aux réseaux sociaux.

(Keystone-ATS) «A partir d’aujourd’hui, Meta va notifier les utilisateurs australiens qu’il comprend être âgés de 13 à 15 ans qu’ils perdront l’accès à Instagram, Threads et Facebook», a indiqué le groupe américain dans un communiqué.

L’Australie va à partir du 10 décembre forcer les plateformes de médias sociaux, y compris Facebook, Instagram et TikTok, à supprimer les utilisateurs de moins de 16 ans, faute de quoi elles s’exposeraient à de lourdes amendes.