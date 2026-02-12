Auto contre poteau électrique à Büren an der Aare: une blessée

Keystone-SDA

Une voiture est entrée en collision jeudi peu après 07h10 à Büren an der Aare (BE) avec un poteau électrique. L'automobiliste a été blessée et transportée à l'hôpital en ambulance. Cet accident a causé une 2e collision entre deux véhicules.

1 minute

(Keystone-ATS) «Sous l’effet du choc avec la voiture, le poteau a basculé et est resté suspendu en travers de la chaussée, bloquant la route. Une deuxième voiture circulant derrière a tenté d’éviter l’obstacle et s’est retrouvée sur la voie opposée, où elle est entrée en collision avec une troisième voiture», a indiqué la police cantonale bernoise.

Le tronçon de route concerné est fermé à la circulation dans les deux sens et devrait rouvrir en milieu d’après-midi, en lien avec les opérations liées à l’accident et la réparation du poteau électrique. Une déviation a été mise en place.