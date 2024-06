Automobile: le Mondial de Paris grossit en 2024

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le Mondial de l’automobile de Paris va gagner de nombreux constructeurs en 2024, dont ceux du groupe Volkswagen, et s’annonce plus riche que l’édition précédente, a indiqué son directeur Serge Gachot à l’AFP lundi.

Plusieurs marques feront leur retour sur le salon: Skoda et Audi (groupe Volkswagen), Mini (BMW), Ford et Kia, précise M. Gachot.

Le 90e Mondial de Paris, prévu du 14 au 20 octobre Porte de Versailles, dans le sud de Paris, comptera 50% de surface supplémentaire et compte attirer 500.000 visiteurs, contre 400.000 en 2022.

Groupe le plus présent lors de l’édition précédente, Renault sera encore en majesté avec un immense stand présentant notamment sa R5 électrique, et d’autres pour ses marques Dacia, Alpine et Mobilize.

Stellantis renforcera lui sa présence avec, en sus de Peugeot et Citroën, Alfa Romeo et une quatrième marque. Cadillac, qui tente un retour en Europe avec de luxueux SUV électriques, sera aussi présent.

Côté constructeurs chinois, en pleine offensive européenne et omniprésents en 2022, le géant BYD sera accompagné d’Xpeng, Seres, GAC, mais aussi des nouveaux venus Forthing (groupe Dongfeng), Skyworth (filiale d’un groupe d’électronique) et des utilitaires Maxus.

Le leader mondial Toyota, Hyundai et Mercedes font eux l’impasse sur Paris. Tesla comme MG doivent encore confirmer.

Paris revient en force alors que les salons automobiles avaient du plomb dans l’aile, avant même la pandémie de Covid et ses nombreuses annulations. Le salon de Genève s’est sabordé après une édition 2024 ratée.

Le salon de Paris comme celui de Munich tentent de rafraîchir leur offre pour fédérer les visiteurs autour de l’automobile, pointée du doigt pour son rôle dans le réchauffement climatique, et attirer les constructeurs tentés par des mesures d’économie.

Si Munich met en avant la voiture électrique et les mobilités en général, le Mondial de Paris revendique d’être une “fête de l’automobile”, centrée “sur l’automobile et la liberté de mouvement”, souligne M. Gachot.

Et Paris s’est renouvelé en proposant un centre d’essais et en facilitant la prise de contact des marques avec des clients potentiels, selon lui.

Le salon prévoit également d’accueillir un influenceur important pour remplacer Vilebrequin, duo à la tête d’une chaîne YouTube sur l’automobile au ton décalé, qui avait contribué à rajeunir le public du salon 2022.

Coproduite par le géant de la communication Hopscotch et la Plateforme automobile, qui représente constructeurs et équipementiers, le Mondial de l’auto prévoit aussi d’exposer les voitures de films, et de grandes innovations automobiles.