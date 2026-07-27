Automobiliste surpris à Bulle avec un excès de vitesse de 71 km/h

Keystone-SDA

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Rouler à 121 km/h au lieu de 50 km/h. C'est l'excès de vitesse commis par un automobiliste samedi soir à Bulle (FR). Son permis de conduire a été saisi et son véhicule a été séquestré. Il sera dénoncé au Ministère public pour délit de chauffard.

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(Keystone-ATS) Le conducteur domicilié dans la région de la Gruyère a été interpellé et auditionné. Lors de son infraction, il circulait de Bulle en direction de Vuadens, précise lundi la police cantonale fribourgeoise.