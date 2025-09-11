Autoroute A5: un employé d’entretien gravement blessé par un camion

Un collaborateur de 66 ans de la société neuchâteloise d'entretien des autoroutes a été grièvement blessé mardi à la mi-journée sur l'autoroute A5 à la hauteur de Grandson (VD). Il a été heurté par sa camionnette de fonction stationnée sur la bande d'urgence, elle-même percutée par un poids lourd circulant en direction de Neuchâtel. La victime, un ressortissant suisse domicilié dans la région, a dû être héliportée au CHUV à Lausanne.

(Keystone-ATS) L’accident a eu lieu vers 11h35, a indiqué jeudi la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Pour une raison que l’enquête devra établir, arrivé à la hauteur de l’entrée de l’autoroute à Grandson, le camion a dévié sur sa droite, venant percuter la camionnette de NEVIA (Neuchâtel établissement pour la viabilité des infrastructures autoroutières) stationnée en protection du collaborateur qui s’y trouvait.

A la suite du choc provoqué par le camion, la camionnette a été projetée en avant, heurtant le collaborateur de NEVIA. Le poids lourd a, lui, dévié de sa course et a dévalé le talus qui borde l’autoroute. Son chauffeur, un Français de 27 ans, a été légèrement blessé.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale. Il a confié les investigations au personnel des unités de circulation de la gendarmerie. La voie d’entrée Grandson et la voie de droite de cette portion d’autoroute ont été momentanément fermées, précise encore le communiqué.