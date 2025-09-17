La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Autoroute A9: une fermeture de cinq semaines dans le Haut-Valais

Keystone-SDA

Le tronçon de l'autoroute A9 entre Gampel/Steg et Turtig sera fermé durant cinq semaines à partir du 22 septembre. La bretelle temporaire de Turtig, direction Sion, doit être démontée.

(Keystone-ATS) Cette fermeture permettra également d’effectuer des tests dans le cadre de la reprise progressive de l’exploitation par le Service de l’unité territoriale III. «Durant cette période, la circulation sera redirigée sur la route cantonale», précise l’Etat du Valais, dans un communiqué mercredi.

Afin d’offrir à la population la possibilité de découvrir une partie de cette nouvelle portion d’autoroute, une journée portes ouvertes sera organisée le 5 octobre. Elle se déroulera dans le tube nord de la tranchée couverte de Rarogne. L’ouverture complète du tronçon Loèche-La Souste Est jusqu’à Viège Ouest (sans le tunnel de Riedberg) aura lieu le 27 octobre prochain.

