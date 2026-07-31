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Avalanche au Pakistan: l’alpiniste Nirmal Purja porté disparu

Keystone-SDA

Dix personnes, dont le grand nom de l'alpinisme Nirmal Purja, sont portées disparues en raison d'une avalanche survenue dans le nord du Pakistan, alors qu'elles se trouvaient en pleine expédition, a annoncé le club alpin du pays jeudi soir.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Le Club alpin du Pakistan (ACP) a reçu des informations particulièrement préoccupantes, selon lesquelles une avalanche a frappé une équipe d’alpinistes sur le Broad Peak (8047 m) dans la chaîne du Karakoram», a écrit l’organisation, ajoutant que l’expédition était menée par Nirmal Purja, 43 ans, originaire du Népal, injoignable depuis les faits.

En 2019, Nirmal Purja avait revendiqué avoir achevé dans le temps record de sept mois l’ascension des 14 montagnes de plus de 8000 mètres d’altitude. Cet exploit imposait alors cet ex-soldat des forces spéciales britanniques comme une nouvelle figure de l’alpinisme de vitesse.

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