La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Avancées mais toujours des restrictions à l’avortement en Europe

Keystone-SDA

Un nombre grandissant de pays européens améliorent les législations liées à l'avortement, selon une étude d'une ONG. Seule Andorre interdit encore totalement d'y recourir. Mais des obstacles à l'accès aux soins subsistent.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) Selon le Centre pour les droits reproductifs, dont le bureau européen est à Genève, 43 pays parmi les 49 mentionnés dans le rapport publié mardi, autorisent l’avortement sur demande. Mais seule Andorre le bannit lorsque la femme est en danger.

Outre cet Etat, le Liechtenstein, Malte, Monaco et la Pologne sont épinglés pour des législations très restrictives. «Ces lois ont un impact sur la santé et le bien-être des femmes», a affirmé à la presse la vice-présidente de ce centre pour l’Europe, Leah Hoctor. Le Saint-Siège ne figure pas parmi les Etats analysés.

Si les Britanniques, en dehors de l’Irlande du Nord, ne sont pas légalement autorisées à avorter à la demande dans le pays, cette pratique a lieu dans les faits. Ces dernières années, 20 pays ont éliminé les restrictions. Outre l’Irlande du Nord, Chypre, la Finlande, l’Irlande, l’Islande et Saint-Martin ont supprimé leur interdiction.

En revanche, sept pays ont décidé de mesures régressives. Parmi eux se trouvent l’Arménie, la Géorgie, la Hongrie, l’Italie, la Moldavie, la Pologne et la Russie.

Plusieurs obstacles sont ciblés dans le rapport. Une quinzaine de pays imposent toujours des délais de 48 heures à sept jours avant l’avortement. Et 16 demandent une consultation obligatoire avant d’y recourir. Des conseils biaisés, des coûts financiers et des exigences d’autorisation d’un tiers sont également dénoncés. Mme Hoctor dénonce aussi l’exigence en Suisse pour la femme de signer une déclaration de «détresse». Un dispositif «dépassé» et «qui n’est pas utile», affirme-t-elle.

Au total, une trentaine de pays ont éliminé toute criminalisation des femmes. Mais des sanctions contre les travailleurs de santé et les personnes qui aident à accéder aux soins sont maintenues dans certains Etats. L’ONG demande la levée de toutes ces restrictions.

«Trop de femmes dans la région sont encore confrontées à des obstacles juridiques préjudiciables», dit Mme Hoctor. Mais les Etats «bougent continuellement dans la direction de mettre un terme» à ces restrictions, a-t-elle aussi ajouté. La situation s’est largement détériorée en revanche aux Etats-Unis depuis le retour de Donald Trump à la présidence américaine. Autre indication, dix pays européens discutent actuellement de lois plus progressistes sur cette question pour les femmes.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision