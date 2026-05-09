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Avenches: focus sur les vies et métiers de la capitale des Helvètes

Keystone-SDA

Le Musée romain d'Avenches (VD) consacre sa nouvelle exposition temporaire aux vies et aux métiers des habitants de la capitale des Helvètes. Elle repose sur des témoignages livrés par le site archéologique d'une cinquantaine de professions exercées par les citoyens d'Aventicum.

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(Keystone-ATS) Ces métiers vont des charges administratives les plus importantes aux métiers de la terre, en passant pas les médecins, les potiers, les pompiers ou encore les tailleurs de pierre, indiquent les responsables du musée dans un communiqué.

«Outre les inscriptions, précieuses pour dévoiler le statut social et le métier des individus, la majorité des professions sont révélées par la présence de traces, d’outils ou d’ateliers. Ils sont les témoins du travail d’anonymes exerçant toutes les activités nécessaires au fonctionnement d’une grande ville romaine», expliquent-ils.

Intitulée «Au boulot! Vies et métiers d’Aventicum», cette exposition est à découvrir jusqu’au 24 janvier 2027.

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