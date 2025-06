Avenir très incertain pour le Palais des glaces du Lac-Noir (FR)

Keystone-SDA

Proposé depuis 40 ans, le Palais des glaces du Lac-Noir est en danger. L'attraction singinoise, qui a accueilli plus 17'000 visiteurs la saison dernière, pourrait être la victime du réchauffement climatique et de l'évolution des normes d'exploitation des sites touristiques.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’information divulguée cette semaine par les Freiburger Nachrichten a été confirmée à Keystone-ATS par Rolf Müller, directeur de Schwarzsee Tourismus. L’Office du tourisme du Lac-Noir, qui gère depuis 2017 l’installation imaginée et créée par Karl Neuhaus, a jeté l’éponge, en raison de trop grandes incertitudes économiques.

La société ne peut plus investir chaque année 50’000 francs dans l’événement. « Sans compter que l’infrastructure est vieillissante et devrait être rénovée », a précisé Rolf Müller. L’investissement doit intervenir avant le début d’une nouvelle saison, sans savoir si cette somme pourra être couverte par les entrées.

Seize jours seulement

Lors de l’hiver dernier, le Palais des glaces n’a pu être exploité que durant 16 jours et il a fallu refermer les portes à la mi-janvier déjà. « Il n’est donc plus possible de gérer un tel site touristique via le semi-bénévolat, comme auparavant », estime l’office du tourisme.

Depuis la reprise de l’exploitation par Schwarzsee Tourismus, la gestion du Palais de glaces a été professionnalisée, ce qui a évidemment un coût. Une rénovation impliquerait un chantier d’un montant à six chiffres. « Impensable au vu des incertitudes liées à l’évolution climatique », a ajouté Rolf Müller.

Au-delà, les interlocuteurs cités par les Freiburger Nachrichten ne se montrent en tout cas guère optimistes quant à une poursuite de l’attraction.