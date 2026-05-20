Avion de combat: le Scaf repensé avec la guerre en Ukraine

Keystone-SDA

Le Scaf, programme du futur avion de combat européen enlisé dans des désaccords industriels franco-allemands, n'est plus valable tel qu'il a été conçu et doit être repensé à l'aune de la guerre en Ukraine, a estimé mercredi le patron d'Airbus, Guillaume Faury.

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(Keystone-ATS) «Ce programme a été lancé avant la guerre en Ukraine. Il a été conçu en temps de paix, sur la base d’un certain nombre d’hypothèses qui ne sont plus valables aujourd’hui», a déclaré Guillaume Faury à l’ouverture de l'»Airbus Defence Summit» à Manching, en Allemagne.

Le débat autour du Scaf était plutôt centré jusqu’ici sur les rivalités industrielles et les problèmes de gouvernance entre Dassault Aviation, maître d’oeuvre côté français, et Airbus, qui représente l’Allemagne et l’Espagne.

Avec l’utilisation massive de drones dans la guerre en Ukraine, mais aussi le conflit au Moyen-Orient, de nombreux experts s’interrogent désormais sur la place future de l’avion de combat.

«Est-ce que l’avion de combat va vraiment être la plateforme dominante dans les années à venir? Pas sûr, aujourd’hui contre une armée de drones, il ne va pas faire grand-chose», commente pour l’AFP Antoine Kimmel, expert aérospatial et défense du cabinet de conseil international Roland Berger.

«On se trompe de débat, dans le sens où ce n’est pas le sujet majeur de la défense aérienne de demain», ajoute-t-il.

«Il vaut mieux affronter dès maintenant les difficultés et les réalités auxquelles le Scaf devra faire face au cours de la prochaine décennie, plutôt que de devoir corriger le tir plus tard, une fois le programme déjà très avancé», souligne pour sa part Guillaume Faury.

Le Scaf (Système de combat aérien du futur) doit remplacer à l’horizon 2040 les avions de combat Rafale et Eurofighter grâce à un ensemble connecté comprenant un avion de nouvelle génération, des drones et un système de combat numérique.

Pour Mike Schoellhorn, responsable de la branche Airbus Defense and Space, développer un seul avion devient problématique alors que «les différentes armées de l’air expriment des besoins nettement distincts».

«On a tenté d’intégrer les besoins opérationnels dans un seul design d’avion de combat. Cela aboutit à un compromis qui est de moins en moins acceptable aujourd’hui (…) alors que les armées sont prêtes à s’en servir. Ce n’était pas l’état d’esprit en 2017», a-t-il déclaré.

«Crise existentielle»

Lancé en 2017 par le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, renforcé par l’Espagne deux ans plus tard, le Scaf est un symbole de la coopération en matière de défense et de sécurité entre la France et l’Allemagne, les deux puissances européennes cherchant à présenter un front uni face à une Russie hostile et à un engagement américain de plus en plus hésitant en matière de sécurité européenne.

Une médiation voulue par Emmanuel Macron pour réconcilier les industriels est en cours.

Pour Jean-Brice Dumont, patron des avions militaire d’Airbus, le Scaf «n’est pas mort», mais traverse «une crise existentielle».

«On ne peut plus se dire qu’on va faire un avion en 2040 alors qu’il y a le feu à la maison», a-t-il déclaré dans une interview à l’AFP en ajoutant qu’il fallait commencer par intégrer les avions existants dans un système de combat collaboratif.

D’autres pistes pour Airbus consistent à utiliser les ravitailleurs comme «noeuds de commandement et de communication» ou les avions de transport militaires A400M pour «larguer des drones ou des missiles».

Quant au futur avion de combat, «il reste nécessaire, mais il n’est pas suffisant» alors que le combat commence «près du sol avec des hélicoptères et des drones», selon le responsable.

«Nous rencontrons une difficulté sur l’un des piliers du programme. Ce n’est pas le plus simple», a reconnu Guillaume Faury en parlant de l’avion de combat.

«Travailler ensemble avec des méthodes de fonctionnement similaires» reste toutefois un autre «défi» du Scaf, a-t-il souligné en faisant allusion à Dassault qui refuse d’être «un leader minoritaire» et demande une évolution de la gouvernance.

«Le Scaf est plus qu’un avion de combat. C’est une approche fondée sur un système de systèmes, et la plupart des piliers du programme fonctionnent très bien», conclut Mike Schoellhorn.