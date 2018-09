Un avion de combat F-5 des Forces aériennes suisses est déchargé d’un avion de transport militaire américain à l’aérodrome militaire d’Emmen, dans le canton de Lucerne, le 21 septembre 1978. (Keystone)

L'US Air Force C-5A Galaxy, le plus gros avion de transport au monde, toujours lors de la livraison d’un Tiger en 1978. (Keystone) Les trente premiers avions de combat Tiger sont remis aux Forces aériennes suisses, le 30 octobre 1978, lors d'une cérémonie officielle à l'aérodrome militaire Meiringen-Unterbach, dans le canton de Berne. Les pilotes se lèvent fièrement devant les nouveaux appareils. (Keystone)

Le ministre de la Défense Rudolf Gnägi inspecte l'un des appareils à l'occasion de la remise officielle de 30 avions de combat Tiger. (Keystone)

Le commandant de l'armée autrichienne Günter Taschler (2e à droite) et le lieutenant-colonel suisse Olivier Spieth (à droite) sont photographiés dans le hangar après un vol avec un Tiger suisse, à l'aérodrome militaire de Dübendorf, Suisse. (Keystone/Steffan Schmidt)

En 2003, six Tiger de la Patrouille Suisse, la formation de vol acrobatique des Forces aériennes, survolent le Palais fédéral à Berne. (Keystone/ Forces aériennes suisses)

Le ministre autrichien Guenther Platter, au milieu, et le ministre suisse Samuel Schmid, à gauche, remercient le pilote du vol inaugural, lors de la cérémonie de remiser du premier Tiger helvétique aux Forces aériennes autrichiennes, en 2004. (Keystone/Alessandro della Valle)

Les pilotes suisses posent devant un F-5 Tiger, en 2006. (Keystone/Alessandro Della Bella)

Un avion de combat F-5 Tiger des Forces aériennes suisses atterrit sur l'aérodrome de la base aérienne d'Emmen, en 2013. (Keystone/Sigi Tischler)

Le deuxième candidat au remplacement partiel des avions de combat Tiger, le Rafale français, à l'aérodrome militaire d'Emmen (canton de Lucerne), le 9 octobre 2008. (Keystone/Steffen Schmidt).

La Patrouille Suisse avec ses jets F-5E Tiger en action, au Salon international de l'aérospatiale à Schönefeld, Allemagne, 2016. (Keystone/Wolfgang Kumm)



image gallery about the demise of the tiger fighter jet.