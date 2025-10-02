La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Axa: les prestations versées augmentent dans l’assurance voyage

Keystone-SDA

Les assurances voyages d'Axa ont vu le montant des prestations aux assurés augmenter l'an dernier. Au total, Axa a versé 25,1 millions de francs pour couvrir des frais liés à des imprévus dans les voyages, indique l'assureur jeudi dans un communiqué.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les 25,1 millions représentent une hausse de plus de 10% par rapport à avant la pandémie, précise le communiqué. La hausse des annulations pour cause de maladie et l’augmentation des prix dans le secteur du voyage expliquent la forte progression.

Les chiffres montrent que pour un même nombre de contrats d’assurance, les dommages rapportés et les coûts associés ont largement progressé au cours des dernières années.

Entre 2017 et 2019, soit avant la pandémie, 12,7% des ménages assurés rapportaient un dommage, tandis qu’en 2024, la proportion a progressé à 14,1%.

Les annulations pour cause de maladie, le cas de figure qui coûte le plus cher aux assureurs, ont fortement augmenté, se reflétant dans les chiffres. En effet, la moitié des dommages sont liés aux voyages annulés pour cause de maladie, toutefois, cela représente plus de deux tiers des coûts.

La hausse des prix dans le secteur de voyage est également une cause du niveau plus élevé des prestations versées aux assurés. Ainsi, dans l’hôtellerie suisse par exemple, les prix ont augmenté de 12% tandis que les prix des voyages à forfait ont enflé de 13%. Les billets d’avion coûtent de leur côté 30% plus cher.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

