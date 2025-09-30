La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Axpo: le CEO de Repower en lice pour la présidence

Keystone-SDA

Le conseil d'administration d'Axpo a annoncé mardi proposer l'actuel directeur général de Repower Roland Leuenberger comme nouveau président. Il succèdera à Thomas Sieber qui a annoncé son départ en décembre dernier après 10 ans à ce siège.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’assemblée générale de la société énergétique argovienne est agendée au 1er juin 2026.

M. Leuenberger est directeur général de l’énergéticien grison Repower depuis 2019, et quittera ses fonctions actuelles le 1er juin 2026 pour rejoindre le conseil d’administration d’Axpo, rapporte un communiqué d’Axpo.

«Jusqu’à cette date, il continuera de diriger Repower. Le conseil d’administration a lancé le processus de succession», a indiqué de son côté Repower dans un communiqué distinct.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision