Bâle: Steve McQueen transforme le Schaulager en une œuvre d’art

Keystone-SDA

Alors que les commanditaires s'attendaient à un travail cinématographique, le célèbre vidéaste et réalisateur britannique Steve McQueen a livré une installation son et lumière, qui transforme l'ensemble du Schaulager de Bâle en œuvre d'art.

(Keystone-ATS) « Bass » est le nom du dernier travail de l’artiste vidéo et réalisateur Steve McQueen, qui a reçu de nombreuses distinctions. Et « Bass » est tout un programme. Le Britannique, âgé de 56 ans, a transformé l’ensemble du vaste entrepôt de présentation en un espace de résonance inondé de lumières dans tout le spectre des couleurs et traversé par des lignes de basse musicales.

Cela surprend, car on connaît McQueen comme un artiste avec une caméra à la main. En 2013, le Schaulager, situé à Münchenstein (BL) à environ 5 km de Bâle, avait aménagé toute une ville cinématographique pour ses travaux vidéo. En 2014, il a reçu l’Oscar du meilleur film pour son long métrage « 12 Years a Slave ». Et maintenant une installation son et lumière ?

Après New York, Bâle

Les deux commanditaires, le Schaulager Bâle/Münchenstein et la Dia Art Foundation New York, ne partaient pas de ce principe, a expliqué la curatrice Isabelle Friedli jeudi lors de la présentation aux médias. Il a vécu la première étape de son travail, le sous-sol de la Dia Beacon, comme la cale d’un bateau, ce qui l’a incité à sortir du cadre des arts plastiques. La lumière et le son se faufilent désormais dans tous les coins comme des parfums.

Pour le Schaulager, l’installation abstraite immatérielle a été repensée sur mesure pour le bâtiment. Plus de 1000 tubes lumineux à Led délivrent toute la palette des couleurs du spectre, du rouge au violet, dans des transitions douces.

S’y ajoute désormais la ligne de basse, qui devient également perceptible physiquement grâce aux basses fréquences. Pour la musique, McQueen a fait appel au célèbre bassiste de jazz américain Marcus Miller, qui a développé le son en improvisant avec quatre autres musiciens.

L’installation « Bass » peut être visitée jusqu’au 16 novembre.