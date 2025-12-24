Bâle: un suspect arrêté après un délit sexuel sur un jeune enfant

Keystone-SDA

Un suspect a été arrêté à Bâle dans le cadre d'un délit sexuel. L'homme aurait abusé d'une fillette de cinq ans jeudi dernier dans un parc, l'Oekolampadmatte.

(Keystone-ATS) Le tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire du Suisse de 30 ans pour une durée de six semaines, a annoncé mercredi le ministère public de Bâle. La personne arrêtée bénéficie de la présomption d’innocence.

Le 18 décembre peu après midi, l’auteur présumé s’était emparé de la fillette après avoir agressé et blessé la personne âgée de 69 ans qui accompagnait l’enfant. Il a ensuite emmené la fillette aux toilettes pour y commettre des actes d’ordre sexuel sur elle.